Ewan bezorgt Lotto de zege

De Scheldeprijs heet het WK van de sprint te zijn. Van die faam was in Schoten weinig te merken. Terwijl de journalisten gretig van het assortiment sandwiches smikkelden, reden de renners tien rondjes van 17,5 kilometer. Snel: 48,5 km/u, maar weinig animo. Gelukkig kreeg de organisatie loon naar werken: met de Australiër Caleb Ewan won de snelste sprinter ter wereld. Zijn ploeg Lotto Soudal was nog gelukkiger: eindelijk nog eens winst in een Vlaamse klassieker, weliswaar zonder kasseien.