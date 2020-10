Erik Hamrén, de bondscoach van IJsland, diende voor dit duel in quarantaine te gaan omdat één van de werknemers van de voetbalbond positief op corona had getest. Hamrén vulde dat wel vreemd in. Hij zat niet thuis voor de buis, zoals je dat zou verwachten, maar in een loge in het stadion. Achter glas en met een mondmasker op dan wel, maar toch een vreemde interpretatie van de term quarantaine.