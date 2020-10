De Zweeds meubelgigant Ikea gaat binnenkort uw oude Billy-boekenkast en andere ongewenste meubelen tegen maximaal de helft van de aankoopprijs terugkopen via aankoopbonnen. Een pr-stunt of zit er meer achter?

Wie uitgekeken is op zijn Billy-boekenkast, zijn Poang-fauteuil of zijn Lövbacken-tafeltje kan die vanaf 24 november terugbrengen naar een van de acht Belgische Ikea-winkels. Daar kan hij of zij de ongewenste ...