Gouverneur Jos Lantmeeters is niet van plan om in Limburg strengere coronamaatregelen uit te vaardigen als de regering vrijdag een coronabarometer afkondigt die de provincies de macht geeft om eigen maatregelen te nemen. In Limburg is de situatie op dit moment minder ernstig dan in de rest van het land. We moeten inzetten op strengere handhaving en boetes voor wie de regels niet volgt, zo zei Lantmeeters in het Middagnieuws van TV Limburg.