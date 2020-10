Evil Superstars, Noordkaap, Novastar, The Sore Losers en Whispering Sons. Het zijn allemaal Limburgse bands die zijn doorgebroken na hun deelname aan Humo's Rock Rally, zowat de belangrijkste muzikale talentenwedstrijd van België. De heren van Hugs of the Sky hopen dat ze toegevoegd kunnen worden aan dit indrukwekkend lijstje. De vriendengroep staat namelijk als enige Limburgse band in de finale van de Rock Rally en hoopt via een goede prestatie zichzelf te lanceren in de Belgische muziekwereld.