Na voorstel Zorgnet-Icuro: “Werklozen inzetten op corona-afdelingen is een slecht idee”

Sint-Truiden -

"Iedere vrijwilliger is welkom, maar ongekwalificeerde mensen in de zorg inzetten is geen goed idee." Dat zegt Pascy Monette van het zorgbedrijf Sint-Truiden als reactie op het voorstel van Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro. Zij oppert om tijdelijke werklozen in te zetten in de zorg om zo de tweede coronagolf te bestrijden. Monette is voorstander van meer kwaliteit in plaats van kwantiteit. Hij houdt ook zijn hart vast voor de komende weken, vooral in de woonzorgcentra, die volgens hem wel beter zijn voorbereid dan in maart en april.