Biden is klaar voor het slotoffensief: Obama warmt zich op om Trump te kraken

Als naar de komst van de Messias, zo had Joe Biden uitgekeken naar Barack Obama. Het moment dat hij mee campagne gaat voeren, zit eraan te komen. Opvallend, want ex-presidenten worden doorgaans niet als gangmaker gevraagd. Het helpt ook niet altijd, zoals de onvermoeibare inzet van Obama voor Hillary Clinton vier jaar geleden pijnlijk bewees. De timing moest dan ook perfect zijn, want te vroeg in de schijnwerpers stappen had de kans van Biden alleen kunnen schaden.