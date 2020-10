Stad tegen plannen voor parking E40: “Vrees dat het hotspot voor transmigranten wordt”

Landen -

De stad Landen kant zich resoluut tegen de plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer om de parking langs de E40 in Walshoutem om te vormen tot een vrachtwagenparking waar truckers kunnen overnachten. Burgemeester Gino Debroux (SP.A) wijst erop dat er nu daar al veel hinder is van transmigranten en dat een vrachtwagenparking het probleem er alleen maar groter zou maken. De parking is helemaal niet uitgerust om mensen te laten overnachten, zegt de burgemeester. Hij vreest dat de snelwegparking nog meer een hotspot voor transmigranten zal worden.