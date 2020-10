Wandelaar stoort per ongeluk poema met haar welpjes en filmt bloedstollende achtervolging Video: KameraOne

De 26-jarige Kyle Burgess uit het Amerikaanse Utah, wist niet wat hem overkwam toen hij een katje zag lopen op het Slate Canyon Trail. Want het schattige dier was niet alleen - al snel kwam er een woeste poema achter hem aan, de moeder van het ‘katje’. De poema gaat achter Burgess aan en achtervolgt hem minutenlang.

Burgess schreeuwt en roept tegen de bergleeuw in de hoop het dier weg te jagen, terwijl hij langzaam wegloopt, maar de poema geeft geen krimp en blijft hem achterna zitten. De wilde kat blaast en slaat met haar klauwen naar de doodsbange wandelaar. Na zes minuten “doodsangsten uit te staan”, besluit Burgess om een steen op te rapen en die naar mama-poema te gooien. De kat schrikt en vlucht weg, richting haar welpjes.

Poema’s, grote katachtigen die vooral in bergachtig gebied voorkomen, zullen van nature geen mensen aanvallen. Dat zegt Kate Remsen van het Living With Lions Project. “Enkel wanneer ze zich bedreigd voelen of zich moeten verdedigen, zullen ze aanvallen.”

