Ilya (23) redt 120 kilo zwaar hangbuikzwijn Maybellie van verdrinking

Zemst -

Aan een woning op de Verbeetweg in Zemst speelden zich ­hachelijke taferelen af. Huis­varkentje Maybellie sukkelde er met haar 120 kilogram pardoes de vijver in. Ilya Sergeys (23) twijfelde geen seconde en sprong in het water om het dier van zijn vriendin drijvende te houden. Twintig uitputtende minuten later werd hij afgelost. Beide onderkoelde ‘slachtoffers’ stellen het goed.