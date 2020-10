Vragenuurtje Huis van het Kind geannuleerd

Heers - Het maandelijkse vragenuurtje van het Huis van het Kind gaat morgen (15 oktober) niet door wegens organisatorische redenen.

Elke derde donderdag van de maand vindt in Hall 20 het maandelijkse ontmoetingsmoment plaats van het Huis van het Kind in Heers. Hier kunnen alle inwoners terecht met vragen rond de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van baby’s, peuters, kinderen en jongeren. Het vragenuurtje van nu donderdag is helaas geannuleerd. Het eerstvolgende inloopmoment staat gepland op 19 november tussen 9 uur en 11.30 uur.

FrMi