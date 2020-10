In het Nederlands-Limburgse Borgharen zijn woensdag honderden gekweekte vissen uitgezet in de Maas. Het gaat om soorten die het door de verbreding van de rivier lastig hebben. “Mensen merken er niets van als op de bodem van de Maas dode vissen liggen.”

De brede bedding van de Maas zorgt in heel Limburg voor droge voeten. Maar voor veel vissoorten is het een ramp, constateert Didier Lemmens van Visstandbeheer Geul en Zijbeken in Valkenburg. “De Maas ...