Gestolen opleggers vol sportartikelen leeg teruggevonden net over Nederlandse grens

Beringen -

Op de Olmensesteenweg in Beringen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee opleggers geladen met sportartikelen van het mark Nike gestolen. De opleggers stonden nog op de terreinen van de firma Essers. In de loop van de middag werden de twee opleggers al teruggevonden net over de Nederlandse grens in Noord-Brabant. De lading was eruit gehaald. De recherche van de lokale politie is een onderzoek gestart. Of deze diefstal verband houdt met een de feiten die dinsdagochtend werden vastgesteld in de Lochtenbergstraat in Koersel wordt niet uitgesloten. Daar werden toen twee koelwagens gestolen.