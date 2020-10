Marc Van Ranst: “We moeten niet zomaar volgen wat Nederland doet”

Nederland gaat woensdag om 22 uur in ‘minilockdown’, en ook Macron zal in een speech vanavond allicht strengere maatregelen opleggen. Moet ons land – waar de cijfers nog dramatischer zijn dan in de buurlanden – volgen? Niet noodzakelijk, aldus Marc Van Ranst. “We mogen niet zomaar meegaan in een opbod ‘wie is hier de strengste’.”