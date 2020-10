LUCA School of Arts schakelt overal naar code oranje (behalve in Genk)

Genk - LUCA School of Arts schakelt vanaf maandag 19 oktober naar code oranje in de grote studentensteden. Het gaat om de campussen in Brussel (Sint-Lukas en Narafi), Gent (Sint-Lucas) en Leuven (Lemmens). De campus in Genk blijft in code geel.

Code oranje wil zeggen dat er minder activiteiten plaatsvinden op de campus, maar dat het praktijkonderwijs kan doorgaan in specifieke omstandigheden. De beslissing gebeurde “na een grondige analyse en na overleg met de steden”, luidt het woensdag in een persbericht.

De campus in Genk (C-mine) blijft momenteel in code geel. LUCA School of Arts volgt de situatie ook hier op de voet en is hierover in overleg met de stad.

LUCA School of Arts respecteert alle procedures en maatregelen, zegt de school nog, “en kan zo in moeilijke tijden toch continuïteit bieden voor kwaliteitsvol hoger kunstonderwijs en artistiek onderzoek voor en door 3.500 studenten en 700 medewerkers”. Zij krijgen de komende dagen gerichte communicatie over wat er precies voor hen verandert.