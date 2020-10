N-VA wil tijdelijke werklozen inschakelen in woonzorgcentra

Corona heeft opnieuw de woon-zorgcentra in het vizier. De voorbije 24 uur waren er 368 vastgestelde besmettingen in de sector en vijf overlijdens. Maar ook het personeel deelt in de klappen. Terwijl er in maart een uitval was van 1.300 personeelsleden, zijn er op dit moment volgens N-VA al 2.300 verplegenden en verzorgenden die thuis zitten met corona. De partij pleit er daarom voor om tijdelijke werklozen in te schakelen in de sector.