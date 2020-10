Londen ken je vast wel van The London Eye en The Big Ben, maar er schuilt veel meer achter de metropool. De Beringse Ilja is na drie jaar helemaal ingeburgerd en verklapt de leukste hotspots.

Londen staat voor cultuur en geschiedenis: “Mijn lievelingsplek is The Museum of London in het hartje van de stad. Het vertelt de hele geschiedenis van Londen: over het ontstaan, de royals, Shakespeare ...