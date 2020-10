Nu het kouder wordt, maar we nog niet helemaal klaar zijn om naar binnen te trekken, biedt een verwarmd en overdekt terras soelaas. Het gezellige terras van De Gouden Tak in Bilzen werkt alvast uitnodigend.

Na een stevige herfstwandeling onderuitgezakt genieten van een warme kop koffie, een biertje of wijntje met een lekkere hap erbij: een verwarmd terras is de ideale plek. Zeker nu het te koud is om gewoon ...