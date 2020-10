Stilte, hier wordt geluisterd. Voor de derde keer laat OORtreders in het Neerpeltse Dommelhof je kennismaken met nieuwe geluiden. Met onze veranderende ecologie als overkoepelend thema, en de wereldprimeur van een mobiel beiaardconcert.

Hoewel het bulk van het OORtreders-programma vooral volgend weekend plaatsvindt in en om het Dommelhof in pelt, is de derde editie van het festival voor geluidskunsten al een tijdje aan de gang. “Met ...