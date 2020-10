Kunnen we binnenkort shoppen via YouTube?

Op Instagram kunnen we al doorklikken op kleding en juwelen die we wel in onze kast willen hebben, maar binnenkort kunnen we misschien hetzelfde via YouTube. Het videoplatvorm experimenteert met verschillende opties waarbij kijkers in de toekomst ineens ook een virtueel winkelmandje kunnen vullen.

Momenteel is het bedrijf via kleine videokanalen aan het onderzoeken hoe het efficiënt een online winkelluik kan integreren. De doelstelling is om tijdens het bekijken van een filmpje, meteen de kleding, accessoires of gadgets die je op het scherm ziet te kunnen aanklikken én aan te schaffen. Een YouTube-catalogus, zeg maar.

De grootste videosite ter wereld vroeg videomakers onlangs om producten in hun clips te taggen en bij te houden. De gegevens worden vervolgens gekoppeld aan analyse- en winkeltools van het overkoepelende bedrijf Google. Meer details over de toekomstplannen zijn niet bekend, maar een woordvoerder zei wel dat “makers controle zullen hebben over de producten die worden getoond”.

Managers bij Google geven wel al maanden aan dat YouTube centraal zal staan ??in hun e-commercestrategie. Chief Executive Officer Sundar Pichai suggereerde onlangs nog dat de populaire unboxing video’s mogelijk kunnen omgezet worden in een winkelopportuniteit. Eind vorig jaar begon YouTube met het testen van een vergelijkbare Shopify-integratie waarbij twaalf items te koop zouden kunnen aangeboden worden door middel van een digitale carrousel onder de video’s.