Zwitserland stort gestolen miljoenen terug aan Zuid-Amerikaanse voetbalbond

De Zwitserse overheid heeft 36,6 miljoen Zwitserse frank (34 miljoen euro) teruggestort aan de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol. Het geld was in beslag genomen in onderzoeken naar twee voormalige toplui van de Conmebol. Die hadden de miljoenen, gestolen van Zuid-Amerikaanse voetbalfondsen, op geheime Zwitserse rekeningen geplaatst.