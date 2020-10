De enige gemeente in ons land, naast Herstappe, zonder nieuwe besmettingen

Horebeke -

Horebeke, een dorp van 2.022 inwoners in de Vlaamse Ardennen, telt vandaag nul besmettingen door het coronavirus. Het is samen met Herstappe de enige gemeente in ons land die de voorbije twee weken coronavrij bleef. Hoe dat komt? “Alle bijeenkomsten en feesten verbieden”, zegt de burgemeester Browaeys.