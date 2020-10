Mark Cavendish voor de Scheldeprijs: “Ik wil niet stoppen met koersen, ik hou zo veel van de sport”

“Ik wil niet stoppen met koersen. Ik hou zo veel van de sport, ik heb er mijn leven voor gegeven. Ik wil blijven fietsen.” Dat zei Mark Cavendish woensdag voor de start van de Scheldeprijs.

Mark Cavendish (Bahrain-McLaren) gaf zondag na afloop van Gent-Wevelgem een opvallend interview. De Britse sprinter ging mee in de lange ontsnapping, maar voor de camera’s stamelde hij achteraf maar één zin. “Dit is misschien wel de laatste wedstrijd van mijn carrière”, vertelde hij, met tranen in de ogen.

Maar kijk, woensdag stond Cavendish toch gewoon aan de start van de Scheldeprijs, de koers waarin hij in 2007 zijn eerste profzege pakte en in totaal drie keer zou winnen. De Brit gaf vooraf een beetje uitleg bij zijn emotionele reactie van zondag. “Ik hoorde voor de start van Gent-Wevelgem een hoop geruchten dat de rest van de koersen in Vlaanderen afgelast zouden worden. En plots overviel het mij dat het wel eens mijn laatste wedstrijd van het seizoen zou kunnen zijn. Aangezien ik voor volgend jaar nog geen oplossing heb was het potentieel zelfs de laatste race van mijn carrière. Ik heb altijd het hart op de tong. Vandaar. Ik weet nog altijd niet wat ik volgend jaar ga doen. Ik wil niet stoppen. Ik hou van de sport, ik heb er mijn leven voor gegeven. Ik wil blijven fietsen.”

Cavendish was in ieder geval dolblij dat hij voor de zesde keer aan de start kon staan van de Scheldeprijs. “Ik heb een speciale band met koersen in België. Hier in de Scheldeprijs pakte ik de eerste grote zege van mijn carrière. Ik hou van het Belgische publiek, ik hou van de Belgische koersen. Het is hier altijd zo puur, zoals toen ik een klein jongetje was.”

Cavendish is één van de beste sprinters uit de geschiedenis, maar de voorbije jaren slaagde hij er niet meer in om grote overwinningen te pakken en reed hij vaak anoniem door het peloton. “Ach, dat is relatief. Tachtig procent van het peloton wint geen enkele koers in hun carrière. Gelukkig heb ik dat wel gedaan. In 2016 heb ik besloten om de overstap te maken naar Qhubeka om iets terug te geven aan de sport. Ik wou fietsen populair maken in het Verenigd Koninkrijk en populair maken bij kinderen. Je kan meer betekenen voor de sport dan alleen maar winnen. Maar natuurlijk wil ik winnen, dat lukt de laatste tijd jammer genoeg niet zo goed.”

Foto: BELGA