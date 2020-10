Van Avermaet, Naesen en Benoot verkennen parcours Ronde van Vlaanderen

Terwijl een deel van hun collega’s de Scheldeprijs afwerkten, kozen Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Tiesj Benoot ervoor om woensdag het parcours van de Ronde van Vlaanderen te verkennen. Ook wereldkampioen Alaphilippe trok met enkele ploegmakkers op pad.

De drie schaduwfavorieten voor zondag kenden hun flinke dosis pech in de aanloop naar de Ronde. Van Avermaet liep in Luik-Bastenaken-Luik drie gebroken ribben, een fractuur van een rugwervel, een kleine klaplong en een gescheurd ligament aan de schouder op toen hij tegen een niet gesignaleerd verkeersbord op een eiland midden op de weg aan knalde. Hij beslist vrijdag of hij al dan niet zal starten in de Ronde.

Van Avermaet was woensdag in het gezelschap van zijn vaste trainingsmakker en toekomstig ploegmaat Oliver Naesen. Die kwam de voorbije weken stevig ten val in de BinckBank Tour en Gent-Wevelgem.

LEES OOK. Van Avermaet beslist vrijdag of hij de Ronde rijdt

Tiesj Benoot trainde dan weer alleen. Hij zag afgelopen zondag Gent-Wevelgem aan zijn neus voorbijgaan nadat hij in contact was gekomen met de positief op corona geteste Jan Bakelants, maar kreeg groen licht om te starten in de Ronde.

Geen zorgen voor Julian Alaphilippe. De wereldkampioen won vorige week de Brabantse Pijl en is één van de topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen, ook al maakt hij er zijn debuut. Hij werd wegwijs gemaakt in de Vlaamse Ardennen door zijn ploegmakkers Kasper Asgreen, Tim Declercq en uiteraard Dries Devenyns.

Oliver Naesen Foto: Peter Malaise

Greg Van Avermaet Foto: Peter Malaise

Tiesj Benoot Foto: Peter Malaise

Julian Alaphilippe, verscholen achter Tim Declercq en Dries Devenyns Foto: Peter Malaise

Julian Alaphilippe Foto: Peter Malaise

Kasper Asgreen Foto: Peter Malaise

Sep Vanmarcke en zijn Education First-brigade Foto: Peter Malaise

Sep Vanmarcke en zijn Education First-brigade Foto: Peter Malaise

Belgisch kampioen Dries De Bondt Foto: Peter Malaise