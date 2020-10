Bree - De 'Geitenmarkt', een stukje onverwoestbare Breese folklore, kon dit jaar door de coronacrisis jammer genoeg niet doorgaan.

Toch kwamen de organiserende geitenboeren op de Nieuwstad -onder coronaveilige omstandigheden- even samen. “Normaal was het dis jaar de 69ste editie”, aldus voorzitter Leike Peeters. “Volgend jaar dus normaal de 70ste: we gaan eens bekijken of we er volgend jaar een tweedaagse van kunnen maken! Het wordt in elk geval een nooit geziene feesteditie.”