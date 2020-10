LIVE. Vier Limburgers hopen met scherp te schieten in Schoten

Door de coronamaatregelen vindt de start van de Scheldeprijs niet zoals de voorbije twee jaren plaats in Nederland. Geen passages meer langs Vlissingen, Goes, Yerseke en Ossendrecht waar de wind helemaal vrij spel had. Volg het verloop hier.

Met zijn 107 edities is de Scheldeprijs de oudste klassieker van Vlaanderen. Favorieten Caleb Ewan, Sam Bennett en Tim Merlier kruisen de degens op een plaatselijke omloop in en rond Schoten die men tienmaal moet afleggen. Ook vier Limburgers zakken met munitie in de dijen naar de provincie Antwerpen af. Zo hopen Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) en het Sport Vlaanderen-Baloise-trio Amaury Capiot, Milan Menten, Robbe Ghys met scherp te schieten.