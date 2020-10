ROYALS. Meer ongeziene beelden van prinses Eugenie, binnenkijken in het Koninklijk Paleis

Prinses Eugenie vierde haar tweede huwelijksverjaardag, Kate Middleton deelde een award uit en het Belgisch koningshuis lanceerde een website waarmee je een virtuele tour door het Koninklijk Paleis in Brussel kunt maken. Onze royals maakten ook kennis met prinses Delphine. Een overzicht van het wel en wee in koninklijke kringen.

Prinses Eugenie en Jack Brooksbank waren afgelopen maandag twee jaar getrouwd. De jongste dochter van prins Andrew liet dat niet ongemerkt voorbijgaan en postte op Instagram een korte video waarin ze een serie privéfoto’s achter elkaar zette.

In het onderschrift noemt Eugenie de afgelopen twee getrouwde jaren de beste van haar leven. “En nu tien jaar in totaal bij elkaar”, schrijft ze. “Veel gelukkige herinneringen met jou mijn lieve Jack.” Tussen de foto’s zitten enkele vakantiekiekjes, waaronder eentje in een boot voor een groep pinguïns. Ze deelde daarnaast ook enkele ongeziene beelden van haar bruiloft. Zac Posen deelde deze week dan een ‘nieuwe’ foto van haar tweede trouwjurk.

Er was goed nieuws voor het Noorse koningshuis deze week, want koning Harald werd uit het ziekenhuis ontslagen. De 83-jarige vorst herstelt goed van zijn hartoperatie en mag thuis verder revalideren. Dat heeft het Noorse hof bekendgemaakt.

Harald neemt wel nog tot eind oktober vrijaf om helemaal te herstellen nadat er bij hem een nieuwe hartklep werd geplaatst. Zijn zoon kroonprins Haakon neemt al die tijd zijn taken over. “Mijn vader stelt het goed en hij revalideert goed”, liet hij optekenen.

Harald en Haakon. Foto: ISOPIX

Als het coronavirus er niet was geweest, hadden prins Harry en zijn vrouw Meghan waarschijnlijk veel van zoontje Archie’s eerste mijlpalen gemist. Dat vertelden ze in gesprek met Malala Yousafzai, in 2014 winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, in een video op YouTube. De lockdown heeft volgens Meghan “veel mooie tijd met het gezin” opgeleverd.

“We waren er allebei bij toen Archie zijn eerste stapjes zette, voor het eerst begon te lopen, voor het eerst viel, alles”, vulde Harry aan. “Het is fantastisch. We hebben zoveel geluk dat we de tijd hebben om hem te zien opgroeien. Als Covid er niet was geweest, zouden we de wereld rondreizen en meer buitenshuis werken waardoor we veel van die momenten zouden hebben gemist. Het zijn zeer speciale momenten, maar we hebben tussendoor ook wel keihard gewerkt.”

Tijdens een virtuele ceremonie mocht Kate Middleton, zelf een gepassioneerd fotograaf, dinsdag de Natural History Museum’s Wildlife Photographer of the Year bekendmaken. De winnaar werd Sergey Gorshkov, die een foto had gemaakt van een tijger die een boom knuffelt.

“Het is fantastisch om hier terug te mogen zijn in het Natural History Museum dat al deze schatten herbergt”, zei ze in een aankondiging op Twitter. De hertogin van Cambridge droeg voor de gelegenheid een elegant, zwart broekpak van Alexander McQueen.

As Patron of the Natural History Museum, The Duchess of Cambridge will announce the winner of this year’s Wildlife Photographer of the Year for the competition’s first virtual awards ceremony. Tune in on Tuesday to see this year's spectacular image! pic.twitter.com/VcYRykIOs3 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 12, 2020

De Britse prinses Diana verscheen vroeger vaak in het openbaar met een opvallende sweater. Nu brengt het label Rowing Blazers een ode aan haar stijl met een nieuwe collectie truien die op haar favoriete ontwerpen zijn geïnspireerd.

Eén van de hipste exemplaren in haar garderobe was een rode trui met witte schaapjes en één zwart diertje erop. Verder had ze ook een roze model met de quote ‘I’m a luxury’ op. De Diana-sweaters zijn te koop vanaf 312 euro.

Altijd al eens een bezoek willen brengen aan het Koninklijk Paleis in Brussel? Dat kan vanaf nu ook virtueel. Het Belgisch koningshuis lanceerde een speciale website waar je een 360 graden-tour kunt maken door het paleis. Via de traphal kun je heel wat kamers ontdekken, onder meer ook de troonzaal.

Onze royals kwamen deze week ook enkele keren positief in het nieuws. Koning Filip ontmoette zijn halfzus Delphine Boël en het werd een hartelijk onderonsje. De band zal zich nu verder in privésfeer ontwikkelen, zo verscheen er op de sociale media van het paleis. Ook onze voormalige koning Albert heeft intussen op de ontmoeting gereageerd. “Ik schaar me volledig achter het communiqué dat de Koning en Prinses Delphine hebben vrijgegeven en sluit me aan bij de gedachte achter dit bericht. Mijn echtgenote en ikzelf zijn verheugd over het initiatief van de Koning, het begin van betere tijden voor ons allen en in het bijzonder voor Delphine.” Zo klinkt de boodschap die het Paleis in naam van Koning Albert uitstuurt.