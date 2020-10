Euromillions Volley League stelt wedstrijden van dit weekend uit

Er wordt dit weekend niet op het hoogste niveau gevolleybald. De Euromillions Volley League heeft beslist de wedstrijden van dit weekend uit te stellen tot 31 oktober.

De eerst volgende (vijfde) speeldag vindt plaats in het weekend van 24-25 oktober. De uitgestelde wedstrijden van dit weekend verschuiven naar 31 oktober. Greenyard Maaseik speelt dan in Roeselare, Achel neemt het op in en tegen Haasrode-Leuven.

Het persbericht van de Euromillions Volley League luidt als volgt:

Na overleg met het ministerie van Sport is er beslist dat de professionele volleybalclubs (hoogste niveau) een uitzondering kunnen bekomen op het verbod op indoor sporten mits er voldaan wordt aan extra voorwaarden zoals het strikt naleven van protocollen. Zo werd elke zaal reeds goedgekeurd in het kader van de procedure inzake COVID Infrastructure Risk Model (CIRM) en wordt de laatste hand gelegd aan een testingprocedure. Om de ligaclubs de kans te geven op een correcte manier te voldoen aan deze extra maatregelen werd er beslist om de wedstrijden van het komende weekend (17/10) uit te stellen tot 31/10. De clubtrainingen zullen doorgaan overeenkomstig de richtlijnen die door de Overheid zijn bepaald.