Ook Duitsland plant scherpere coronaregels

In de strijd tegen de coronapandemie gaat de Duitse regering verschillende maatregelen verscherpen in regio’s met hoge besmettingscijfers. Zo komt er een uitgebreide mondmaskerplicht en een sluitingsuur voor restaurants - en al in regio’s die in één week 35 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners registreren. Dat blijkt uit een ontwerp dat woensdagnamiddag voorligt bij overleg tussen bondskanselier Angela Merkel en de regeringsleiders van de deelstaten.