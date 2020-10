Voor het eerst in tweede golf meer dan 200 besmettingen op één dag in Limburg

Hasselt - Voor het eerst tijdens de tweede golf zijn er in Limburg op één dag meer dan tweehonderd mensen besmet geraakt. In absolute aantallen telt Hasselt momenteel het hoogste aantal besmettingen: 135 op twee weken tijd. Halen scoort het best met ‘slechts’ vier besmettingen op veertien dagen.

Brussel en Wallonië blijven dan wel dé broeihaarden in deze tweede coronagolf, ook in Limburg wint het virus dag na dag aan kracht. In de week van 4 tot 10 oktober raakten er in Limburg 985 besmet. Dat zijn er 525 meer dan de week voordien, of ruim een verdubbeling.

Voor het eerst in deze tweede golf is de kaap van tweehonderd besmettingen op één dag in Limburg overschreden. Zo testten er op 9 oktober 204 Limburgers positief op het virus. De positiviteitsratio in onze provincie is ondertussen opgeklommen naar 5,8 procent. Dat betekent dat bijna zes op honderd Limburgers die een coronatest afleggen positief zijn.

De positiviteitsratio in Limburg ligt wel nog altijd een stuk lager dan het Belgisch gemiddelde (11,7 procent). Brussel heeft momenteel een positiviteitsratio van 19,3 procent, wat betekent dat bijna één op de vijf testen in Brussel positief zijn. Brussel blijft met 840 besmettingen op 100.000 inwoners ook de zwaarst getroffen regio van ons land. Limburg is met 165 positieve gevallen op 100.000 nog altijd het minst getroffen.

Minste besmettingen in Halen

In absolute aantallen wordt in Limburg Hasselt momenteel het zwaarst getroffen. Op twee weken tijd zijn er in Hasselt 135 nieuwe besmettingen bijgekomen. Een week geleden was er in Hasselt nog sprake van 80 nieuwe besmettingen op veertien dagen.

Na Hasselt zijn er momenteel het hoogste aantal nieuwe gevallen in Beringen (122 op twee weken), Genk (102 op twee weken), Maasmechelen (97 op twee weken) en Heusden-Zolder (93 op twee weken).

In verhouding met het aantal inwoners is Voeren dan weer het hardst getroffen. In Voeren waren er op twee weken 29 nieuwe besmettingen, wat neerkomt op 695 besmettingen op 100.000 inwoners. De gemeenten met de hoogste incidentiegraad na Voeren zijn Heusden-Zolder (incidentiegraad van 274), Beringen (262), Alken (258) en Hamont-Achel (252).

In Limburg hebben nog maar vijf gemeenten een lagere incidentiegraad dan 100. Dat zijn Herstappe, As, Bree, Hoeselt en Halen. Herstappe niet meegerekend is Halen momenteel de beste coronaleerling. In Halen raakten op twee weken tijd ‘slechts’ vier mensen besmet.