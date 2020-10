Voetbalseizoen in lagere reeksen stopt sowieso op 30 mei 2021

Wanneer de voetbalcompetitie in de lagere reeksen weer hervat kan worden, dat weet niemand. Wat wel al vastgelegd is, is dat de competitie opnieuw van start gaat met de speeldag die komend weekend geprogrammeerd stond, het seizoen sowieso niet langer duurt dan 30 mei 2021 en er enkel stijgers en dalers zullen aangeduid worden als minstens de helft van alle geplande wedstrijden afgewerkt zijn.