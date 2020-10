Limburgers brengen dagelijks verslag uit van de verkiezingsstrijd in de VS. Vanuit elke Amerikaanse staat laten we een provinciegenoot aan het woord. In enkele staten zoeken we nog een Limburgers.

Het gaat om Connecticut, Delaware, Hawaii, Maine, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, Oklahoma, Vermont, West-Virginia en Wisconsin. Kent u een Limburger in een van die staten laat het ons weten via dit formulier.