Japanse zwemkampioen krijgt schorsing voor buitenechtelijke affaire

De Japanse zwembond heeft Daiya Seto, een viervoudig wereldkampioen, tot het einde van het jaar geschorst. De sanctie is een gevolg van een buitenechtelijke affaire, waarvoor de atleet zich dinsdag publiekelijk verontschuldigde.

Vorige maand had een lokale tabloid beelden verspreid waarop te zien is hoe de 26-jarige Seto, gehuwd en papa, met zijn maitresse een zogenaamd “liefdeshotel” binnengaat. In Japan wordt van vedetten verwacht dat ze zich voorbeeldig gedragen en dus sloeg Seto mea culpa. In een persbericht vroeg hij vergiffenis voor zijn “onverantwoordelijk gedrag”.

De Japanse zwemfederatie heeft de viervoudige wereldkampioen (200m wissel in 2019, 400m wissel in 2019, 2015 en 2013) tot het einde van het jaar geschorst. Hij mag geen wedstrijden zwemmen of meetrainen met de nationale ploeg.