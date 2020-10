De Rus Sergej Gorsjkov is met de foto van een Siberische tijger in een bos bekroond tot Wildlife Photographer van 2020. Net Natural History Museum in Londen reikte de jaarlijkse prijzen voor beste natuurfotografie dinsdagavond uit.

De winnende foto, ‘The embrace’ (‘De omhelzing’) van Gorsjkov, toont een Siberische tijger die in een bos in Siberië een boom omhelst. De tijgersoort is met uitsterven bedreigd en komt alleen in Siberië ...