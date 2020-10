Choupette, de kat van Karl Lagerfeld, maakt comeback in nieuw filmpje

Sinds haar baasje Karl Lagerfeld is overleden, leefde Choupette haar luxueuze leventje achter de schermen. Maar nu verschijnt de kat weer op de voorgrond in een nieuw promotiefilmpje voor de Steampod die L’Oréal uitbrengt in samenwerking met het merk Karl Lagerfeld.

L’Oréal Professionnel lanceert deze herfst een speciale uitvoering van de Steampod, het gaat om een gitzwartje uitvoering van de stijltang in samenwerking met het merk Karl Lagerfeld. Het stylingtoestel zal vanaf 1 november beschikbaar zijn in de meeste salons van L’Oréal Professionnel. en je betaalt er zo’n 259 euro voor.

Maar de lancering van de Steampod gaat ook gepaard met de terugkeer van Choupette, de Birmaanse raskat van wijlen Karl Lagerfeld. Het diertje is te zien in de openingsseconden en de laatste beelden van het filmpje dat het toestel moet promoten.

De negen jaar oude poes moest zo nog eens aan de slag gaan. Normaal leidt ze een luxeleventje, want ze heeft twee nanny’s die haar de klok rond in de watten leggen. De in februari 2019 overleden modeontwerper zou haar ook zowat de helft van zijn fortuin hebben nagelaten, een bedrag dat in de tientallen miljoenen euro’s oploopt.