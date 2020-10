Het is vandaag exact twee weken geleden dat Coronalert, de traceerapp van de overheid, werd gelanceerd. Precieze cijfers worden niet meegedeeld, maar er zouden al bijna 1 miljoen mensen de app hebben geïnstalleerd.

Net als andere Europese landen heeft ook de Belgische overheid in samenwerking met wetenschappers een traceerapp ontwikkeld in de strijd tegen COVID-19. De app is bedoeld als aanvulling op het reeds bestaande ...