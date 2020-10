Triest record: 7.030 besmettingen op één dag, meer dan in eerste golf

De coronacijfers zijn ook vandaag stijgend op alle niveaus. Gemiddeld zijn er meer dan 5.000 nieuwe gevallen, 152 ziekenhuisopnames en 18 overlijdens per dag. “Het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames blijven onrustwekkend stijgen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Het aantal nieuwe besmettingen verdubbelt nu om de zeven dagen.”

“Op vrijdag 9 oktober werden er 7.030 nieuwe gevallen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal nieuw vastgestelde gevallen op één dag tijd tot dusver.” Enkel in Tsjechië worden er meer besmettingen per ...