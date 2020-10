Cardi B krijgt haar eigen Reebok-sneaker

Een eigen collectie sportkleding had Cardi B al bij Reebok, maar een sneaker ontbrak nog. Tot nu, want de rapper stelde zopas naar aanleiding van haar 28ste verjaardag haar eerste paar voor.

Cardi B en Reebok kondigden in 2018 hun samenwerking aan. Ze volgde daarmee in de voetsporen van onder meer Missy Elliott, Gigi Hadid en Ariana Grande. In eerste instantie werd ze ingezet om de Aztrek-sneaker te promoten, maar twee jaar later mag ze nu zelf haar eerste schoenmodel aankondigen. Dat deed ze via Instagram op haar 28ste verjaardag. “Ik trap mijn verjaardag op gang met het nieuws dat ik mijn eerste Reebok x Cardi Footwear Collection uitbreng op 13 november.”

De eerste sneaker die wordt gelanceerd is een eigen versie van de iconische Club C, een schoen die de laatste jaren niet uit het straatbeeld weg te slaan was. Het gaat om een exemplaar in wit leder en zwarte nylon, afgewerkt met gouden details. Vooral de halfdoorzichtige, hoge zool valt op. Als verrassing werd er meteen beperkte oplage vrijgegeven van de Club C Cardi en die was meteen uitverkocht.

Op de nieuwe lading is het dus nog wachten tot halfweg november. Wel werd daarnaast bekendgemaakt dat er ook een kinderversie beschikbaar zal zijn. Voor een groot paar betaal je 109,95 euro, voor de mini’s 49,95 euro.