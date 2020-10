Meghan Markle vergelijkt gebruik van sociale media met drugsverslaving

Meghan Markle laat opnieuw van zich spreken. Tijdens een virtuele top vergeleek ze het gebruik van Twitter en Instagram met een drugsverslaving. “Sociale media kunnen ongezond zijn”, zei ze onder meer. Ze had het verder ook nog over hoe haar kijk op de wereld veranderde toen ze een zoontje kreeg.

Meghan Markle was een van de sprekers tijdens de Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit van het magazine Fortune. Daaraan deelnemen kostte ook een fortuin, want wie werd uitgenodigd om het gesprek te volgen, moest daar zo’n 1.500 euro voor neertellen. Maar die personen kregen wel enkele straffe uitspraken te horen van de hertogin van Sussex.

Zo vertelde Meghan dat ze niet langer gebruikmaakt van sociale media, ook al was ze in het verleden een fervente Instagrammer en had ze met The Tig bovendien een blog. Die eerste sloot ze vier maanden voor haar huwelijk met prins Harry, die tweede al in 2017. En daar had ze zo haar redenen voor.

“Er zijn weinig dingen in de wereld waar ze het woord gebruiker voor aanwenden, maar sociale media en drugs zijn er daar twee van”, zei ze. “Er wordt volop met algoritmes gewerkt en die zorgen ervoor dat je zo geobsedeerd raakt dat het ongezond wordt. Het maakt voor zoveel mensen deel uit van hun dagelijkse cultuur dat het haast een verslaving is geworden.”

Dat is meteen ook een van de redenen waarom ze zelf niet langer actief is op sociale media. Naar verluidt doet ze dat “voor haar eigen zelfbehoud”. Ze voegde daar bovendien aan toe dat zij niet diegene is die de Sussex Royal-account beheert.

Moederschap

Tegelijk gaf de hertogin ook aan dat ze geen al te controversiële uitspraken wou doen omdat ze bang is dat haar gezin zo risico loopt. Het moederschap heeft haar veranderd, gaf ze aan. “Mijn buikgevoel zegt dat moeder worden je moediger maakt. Het doet je meer geven om de wereld die je kinderen uiteindelijk zullen erven. Elke dag denk je: Hoe kan ik de wereld beter maken voor Archie? Dat is iets waar Harry en ik beiden in geloven. Als ouder kan ik genieten van alle gekkigheid en spelletjes met mijn zoon, maar ik zou niet trots kunnen zijn op mezelf als moeder als ik niet wist dat ik mijn deel niet deed om er een betere plek van te maken voor hem.”