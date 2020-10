Man filmt angstaanjagende verschijning in bos

Een spokenjager beweert een geest op camera te hebben vastgelegd in een bos in Engeland. In de video is een verschijning die bekend staat als ‘het kind met de zwarte ogen’ te zien terwijl ze door het bos wandelt. Er wordt intussen volop gespeculeerd over de echtheid van de beelden. Paranormaal expert Lee Brickley, die beweert een expert te zijn op het gebied van dit spookkind, zegt dat hij gelooft dat de video echt is en dat de geest terug is.