Bij afwezigheid van Kevin De Bruyne, Dries Mertens en Eden Hazard rust vanavond op IJsland zowat alle druk op de sterke schouders van Romelu Lukaku om voor doelpunten te zorgen. Maar de spits van Inter Milaan was gisteren afwezig op de groepstraining in Reykjavik. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Het is afwachten of Lukaku vanavond kan meespelen in de interland die belangrijk is voor de groepswinst in de Nations League.

