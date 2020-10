Andy Murray gaat er meteen uit tegen Verdasco op ATP Keulen

Andy Murray heeft de eerste ronde van het indoortoernooi in Keulen (hard/325.610 euro) niet overleefd. Het voormalige nummer één van de wereld ging met twee keer 6-4 onderuit tegen Fernando Verdasco.

De Spaanse veteraan, 36, maakte het dinsdag kort na middernacht af bij de vierde wedstrijdbal. Door blessureleed en de coronacrisis speelde Murray in Keulen pas zijn vierde toernooi van het seizoen. De 33-jarige Schot timmert nog steeds aan de weg terug nadat hij begin vorig jaar zijn afscheid had aangekondigd na meerdere operaties aan de heup. Op de ranking is de tweevoudig olympisch kampioen weggezakt naar plaats 115. Sinds zijn comeback won hij nog maar een titel, eind vorig jaar op de European Open in Antwerpen. Volgende week zal hij die titel overigens niet verdedigen in de Lotto Arena.

“Het was lastig. Ik had enkele kansen maar mijn opslag draaide niet en de courts zijn vrij traag. Het is dus belangrijk je breakkansen te benutten. Maar dat lukte mij niet”, zei Murray na het verlies tegen Verdasco. “Hij heeft ook beter gespeeld dan mij.”

Fernando Verdasco (ATP 62) neemt het in de tweede ronde op tegen de Duitse topper Alexander Zverev (ATP 7).