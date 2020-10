Familie Aerts vindt na 150 jaar bierflesje van eigen familiebrouwerij terug

Leopoldsburg -

Bij het opruimen van zijn ouderlijke woning vond Heppenaar Theo Mangelschots een bierblesje terug waarin de naam Theodore Aerts vermeld stond. Zijn vader had dit flesje destijds opgegraven in de tuin en bewaard. Via de sociale media constateerde de plaatselijke heemkundige Godelieve Aerts dat dit om een voorwerp gaat van haar overgrootvader Thedore die bierhandelaar was in ’t Kamp en “Jack-Op” op flessen trok om zo met paard en kar aan de plaatselijke cafés te bevoorraden. Eigenaar Theo vond dat dit kleinood toebehoorde aan de familie Aerts en zo belandde het uiteindelijk bij Wilfried Aerts die het vanaf nu voor het nageslacht gaat koesteren. SB