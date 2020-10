Hasseltse armoedeorganisaties getuigen op persconferentie

Hasselt-Centrum

Hasselt - Elk jaar wordt er op 17 oktober wereldwijd een Dag van het Verzet tegen Armoede georganiseerd. De verenigingen van Hasselt vragen dit jaar aandacht voor de penibele huisvestingsproblematiek.

De coronacrisis heeft het draaiboek van heel wat activiteiten sterk in zijn greep. Dat geldt zeker ook voor editie 2020 van de Werelddag van het Verzet tegen Armoede. Dit is de reden waarom Trefpunt Armoede Limburg, organisator van de provinciale actie, een radio als uitvalsbasis genomen heeft. Van 10u tot 18u zendt Radio Benelux getuigenissen, panelgesprekken, interviews en terreinopnames uit over armoede, te beluisteren via radiobenelux.be. De lokale Hasseltse groepen blijven opteren voor een actie op het terrein en nemen het Volkstehuis aan de Kanaalkom als uitvalsbasis. Op zaterdag 17 oktober zullen grote lakens en spandoeken met dwingende boodschappen dit bakstenen symbool van de armoede verbinden met gebouwen in de buurt die getuigen van een financieel zorgelozer leven. Die dag kan de voorbijganger van 14u tot 18u getuigenissen beluisteren, een petitie van Welzijnszorg ondertekenen en coronaveilig iets drinken. Om 17.30u komt Radio Benelux langs voor rechtstreekse verslaggeving. Dan zal er ook een wake gehouden worden voor de zes Hasseltse daklozen die in het afgelopen jaar -soms in schrijnende omstandigheden- overleden zijn.

Op woensdag 14 oktober vond in het Volkstehuis, in aanwezigheid van 9 niet-gouvernementele armoedeorganisaties, een voorafgaande persconferentie plaats. De woordvoerders konden al snel duidelijk maken dat de armoedecijfers al even bloedrood kleuren als die van corona. In 2017 had al 15% van alle Hasselaren een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering. In 2019 stonden 2.400 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning (tegenover 2.137 in 2018). De kinderarmoede steeg in 18 jaar met 50%. En meer dan 1.000 Hasselaren staan maandelijks in de rij voor een voedselpakket. Cijfers die geen mens onberoerd mogen laten, zeker de politici en de reguliere hulpverlening niet.

(foto: Peter Lemmens)