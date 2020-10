Geluksmomentjes in De Wikke

Maaseik - Wie lacht, krijgt kracht.

Op onze school wordt er al enkele jaren deelgenomen aan het rode neuzenproject. Vorig schooljaar hebben we daarvan geld gekregen om iets leuks te doen voor onze kinderen. Elke klas kreeg een verrassingszak met daarin verwenmateriaal om fijne geluksmomenten te maken. In deze zak zaten ballonnen, een spel, een zak confetti, een vlaggenlijn, handcrème, bellenblazers, stoepkrijt...

En op dinsdag 13 oktober 2020 kregen we in onze klas ook nog eens home made zoetigheden! Een lekkernij om te smullen en dat gaf dan een happy momentje! Als je dan nog eerder naar de speelplaats gaat om te bellen blazen en te tekenen met stoepkrijt, dan stijgt het welbevinden bij ieder kind!

De gelukkigen waren Bruno, Tristan, Loucas, Keano, Vince en Christoph.

De geluksbrengers waren juf Nancy en juf Cindy!