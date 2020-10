Met het SportKompas op zoek naar een hobby voor het leven

Beringen - Met 581 kinderen uit 23 klassen doen alle leerlingen uit het vierde leerjaar van de Beringse lagere scholen mee met het SportKompas.

“Daarmee bijten ze als eerste Limburgse gemeente de spits af. Samen met mascotte Sporti gaan de kinderen op zoek naar een sport die past bij hun vaardigheden en interessegebied. Rond de leeftijd van 9 jaar sluiten veel kinderen zich aan bij een sportclub. Wanneer zij zelf deze keuze maken uit oprechte interesse is de kans groter dat ze lang lid zullen blijven”, legt schepen van sport Tijs Lemmens uit.

Het SportKompas bestaat uit drie luiken: I Do, I Like en I Am. ‘I Do’ omvat 14 specifieke beweegtests zoals op de grond zittend de tenen proberen raken en vanuit stilstand zo ver mogelijk springen. In ‘I Like’ geven de kinderen hun bewegingsvoorkeuren aan en ‘I Am’ peilt naar de motivatie en eventuele barrières door middel van gerichte vragen.

“Het doel is om kinderen wegwijs te maken in sporten waar ze voluit plezier aan beleven opdat ze de sport nog jaren beoefenen. Het is jammer en vaak niet goed voor het zelfbeeld wanneer kinderen afhaken. Naast het fysieke aspect bevordert een sport die als een tweede thuis aanvoelt dus ook het welzijn van het kind.”, vertelt schepen van sport Tijs Lemmens, “De stad betaalt voor alle leerlingen het volledige SportKompas terug omdat alle kinderen een sport mogen vinden die hen ligt.”

Het Mozaïek was als eerste Limburgse school aan de beurt op 13 oktober in haar eigen turnzaal. Alle andere scholen volgen later en leggen nog tot eind november de testen af in een sporthal in hun buurt. Meestal is dit de plek waar ze de normale turnlessen volgen.