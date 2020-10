Enge tatoeages kosten de job van Franse kleuterleider “Mijn zoon had nachtmerries”

Een Franse onderwijzer wiens lichaam, gezicht en tong bedekt zijn met tatoeages en wiens oogwit chirurgisch zwart is gemaakt, zegt dat hij ontslagen is nadat een ouder had geklaagd dat hij hun kind bang maakte.

Dit is Sylvain Helaine, beter bekend in de tattoo-wereld, als ‘Freaky Hoody’. Zijn lichaam, gezicht en tong zijn bedekt met tatoeages en het wit van zijn ogen is chirurgisch zwart gemaakt.

Helaine treedt ‘s nachts op in clubs en af ??en toe poseert hij als model. Maar hij is ook leraar. “Al mijn leerlingen en hun ouders deden altijd normaal tegen me, omdat ze me kennen. Zodra je met me praat, besef je dat ik een goede leraar en een gewone jongen ben.”

Maar niet iedereen was echter comfortabel met zijn tatoeages. Vorig jaar gaf Helaine les op kleuterschool in een voorstad van Parijs, toen de ouders van een driejarig kind een klacht tegen hem indienden. Ze zeiden dat hun zoontje, aan wie hij echter geen les gaf, nachtmerries had gekregen nadat hij hem gezien had. En een paar maanden later werd Helaine ontslagen.

“Ik vind het een spijtige beslissing, want ze hebben me nooit gesteund, ze kozen meteen de kant van de ouders.”

Een woordvoerder van de plaatselijke onderwijsautoriteit zei dat leerlingen onder de zes jaar beweerden “bang te zijn voor zijn uiterlijk”.