We mogen ons klaarhouden voor strengere coronamaatregelen

Voorlopig kunnen we nog op restaurant. Maar de kans op verstrengingen is groot, zeker nu ook de ons omringende landen schakelen. In Nederland gaat de horeca dicht. Foto: Jan Van der Perre

Brussel - Vrijdag moet de coronabarometer gelanceerd worden. De vraag blijft: staat die nog op oranje of al op rood? De kans is groot dat er strengere coronaregels zullen volgen.

Komende vrijdag evalueren de verschillende regeringen in België de coronacrisis binnen het Overlegcomité, zo bevestigde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) gisteren in de Kamer. Het is de bedoeling om dan de langverwachte coronabarometer af te kloppen. Die moet via een kleurencode aangeven in welke fase de pandemie zich bevindt en welke maatregelen daarbij horen. Vandaag zou het adviesorgaan Celeval de barometer afwerken, nadat die onder de vorige federale regering terug naar de tekentafel werd gestuurd.

Regionale verschillen

Er lekt weinig uit over de werkzaamheden, maar volgens alvast één lid van Celeval zou er aan de drempelwaarden van de barometer weinig veranderd zijn. Ter herinnering: volgens het eerste voorstel trad fase oranje in vanaf 57 opnames in het ziekenhuis per dag. Fase rood zou intreden bij 172 opnames en een duidelijke opwaartse trend. De recentste cijfers van Sciensano - 162 nieuwe opnames en een duidelijke opwaartse trend - tonen dat België flirt met code rood, al zijn er regionale verschillen. Limburg heeft bijvoorbeeld nog altijd betere cijfers dan de rest van het land.

De vraag is hoe gevoelig de barometer zal zijn voor die verschillen. In het oorspronkelijke voorstel zou de komst van code rood onder meer betekenen dat er verder verstrengd wordt van maximaal drie naar één ‘knuffelcontact’ buiten het gezin.

Of het zo’n vaart loopt, zal vrijdag moeten blijken. Politiek blijft de huiver groot om de maatregelen per kleurcode vast te klikken. “Al was het maar omdat de kennis over het nut van sommige maatregelen wijzigt”, klinkt het bijvoorbeeld binnen de Vlaamse regering. Maar de kans op verstrengingen is groot, zo wordt erkend, zeker nu ook de ons omringende landen schakelen. De Nederlandse barometer stond gisteren op “zeer ernstig”, premier Mark Rutte kondigde onder andere de sluiting van de horeca aan (zie onder). De burgemeesters van de Oost-Vlaamse grensgemeenten gaven meteen aan horecatoerisme te vrezen en vroegen zich af of België het Nederlandse voorbeeld zou volgen. En het is uitkijken welke maatregelen de Franse president Emmanuel Macron vandaag afkondigt. Zeker in Franstalig België geeft Parijs mee de richting aan.

Lappendeken

Tot nader orde was het devies bij onze regeringen dat het effect van de verstrenging van vorige vrijdag eerst zou afgewacht worden en dat het lokale besturen vrij stond om bijkomende maatregelen te nemen. Maar die aanpak wordt dus stilaan ingehaald door de snelheid waarmee het virus zich verspreidt. Bovendien dreigt opnieuw een versnipperd beleid, waarbij provincies en gemeenten eigenhandig overgaan tot het installeren van een avondklok, mondmaskerplicht of andere maatregelen. Zo besliste Gent gisteren al om ook restaurants in de week maar tot 23 uur open te laten, net zoals de cafés. Vlaams-Brabant verplicht onder meer het dragen van een mondmasker in de schoolomgeving. Ook in de provincie Antwerpen overwoog men het gelijkschakelen van de regels tussen cafés en restaurants naast het verplichten van telewerk.

Dat overleg werd gestaakt in de filosofie dat er nu best gewacht wordt op de beslissingen van het Overlegcomité van vrijdag. Onder meer de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) ziet geen heil in een lappendeken van afwijkende maatregelen. “Door een harmonica aan maatregelen ontstaat er verwarring en gaat het draagvlak bij de bevolking verloren. Keep it simple, keep it stupid moet centraal staan.”