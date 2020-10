UEFA houdt plannen achter de hand voor EK achter gesloten deuren

De Europese Voetbalconfederatie UEFA houdt meerdere scenario’s achter de hand voor EURO 2020, het toernooi dat eerder dit jaar uitgesteld en verplaatst werd naar de zomer van volgend jaar. Ook een toernooi achter gesloten deuren behoort tot de mogelijkheden, zo bevestigt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin dinsdag in een interview met de Duitse zender ARD.

Meer dan een half jaar na de uitbraak is de coronacrisis allesbehalve onder controle in Europa, waar bijna alle landen stijgende cijfers in het aantal besmettingen laten noteren. De tweede golf lijkt ...