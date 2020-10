CM sluit kleinere kantoren in Limburg

Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer / Batsheers / Alken -

De Christelijke Mutualiteit heeft enkele kleinere kantoren in Nieuwerkerken, Alken en Heers permanent gesloten. “Sinds corona werkten we enkel nog op afspraak en er kwamen amper nog mensen langs in deze kantoor. We stellen vast dat de dienstverlening is verschoven naar contacten via telefoon en e-mail en daar zetten we nu maximaal op in”, zo reageert de CM.